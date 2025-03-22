Uşak'ta 232 Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 232 sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, R.G.'nin evinde tarihi eser bulunduğu tespit edildi. İkamette gerçekleştirilen aramada, 232 sikke ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. R.G. gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen sikkeler, Uşak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Banaz İlçesindeki Tarihi Eser Operasyonu

Banaz ilçesinde gerçekleştirilen bu operasyon, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, yasa dışı yollarla elde edilen eserlerin korunması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Tarihi Eserlerin Korunması ve Önemi

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan tarihi eserler, ülkemizin zengin kültürel mirasını yansıtmaktadır. Bu eserlerin korunması ve yasadışı ticaretinin önlenmesi, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak açısından büyük önem taşımaktadır.