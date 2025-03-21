Dolandırıcılık Operasyonunda 44 Milyonluk Vurgun

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki bir tarım kooperatifinin iş ve işlemleriyle ilgili "nitelikli zimmet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Kooperatif Üyelerine Yönelik Operasyon

Ardından tarım kooperatifinin önceki dönem yönetim kurulu üyesi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin kooperatif ve ortaklarını 44 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaların Detayları

Yapılan operasyonda ele geçirilen belgeler ve deliller ışığında, şüphelilerin zimmete para geçirme, sahte belge düzenleme ve görevi kötüye kullanma gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirtiliyor. Adli süreç devam ederken, tarım kooperatifinin zararının nasıl tazmin edileceği ve benzer olayların önüne nasıl geçileceği konusunda tartışmalar sürüyor.