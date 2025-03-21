Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi düşüşünü sürdürüyor. Açılışı yüzde 0,53'lük düşüşle yapan Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 7'yi aştı ve ikinci kez devre kesici uygulandı. Saat 11.57 itibarıyla işlemler yeniden başladı.

İşlemlerin Yeniden Başlamasıyla Kayıp Devam Ediyor

İşlemlerin yeniden başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 6 seviyelerinde seyrediyor. BIST 100 endeksi 9 bin 217 puanda bulunurken, Bankacılık Endeksindeki düşüş ise yüzde 9,62'ye ulaştı.

BIST 100 Endeksi Tarihi Düşüş Yaşadı

BIST 100 Endeksi 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 bin 38,04 puanı gördü.

Devre Kesici Nedir?

BIST100 Endeksinde Devre Kesici Uygulaması

Devre kesici, borsalarda ve finansal piyasalarda kullanılan bir mekanizmadır ve fiyatlardaki ani ve aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye girer. Devre kesicinin amacı, piyasanın düzenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak, panik satışlarını önlemek ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabilmesi için zaman kazandırmaktır.

Borsa İstanbul'daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinin ilk etapta yüzde 5 ve daha fazla düşmesi halinde devre kesici uygulanır. İkinci eşikte ise yüzde 7 veya daha fazla kayıp halinde yeniden devreye girer.

Bankacılık Endeksi 2000 Krizinden Bu Yana En Büyük Düşüşü Yaşadı

TCMB'nin gecelik borç verme faizini yükseltmesi sonrası bankaların fonlama maliyetinin artacağı ve karlılığının olumsuz etkilenebileceği endişesiyle satışlar hızlandı. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 9'u aştı. Haftalık düşüş ise yüzde 26'yı aşarak 2000 krizinden bu yana en büyük kayba işaret etti. Gösterge tahvil faizi yüzde 41,23 olurken, Türkiye'nin risk primi de 296 baz puana yükseldi.

Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu. TCMB tarafından yapılan duyuruda,

"Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."





BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerleri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü gözaltına alındığı gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan tamamlamıştı. 20 Mart'ta ise endeks, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810,94 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da Açığa Satış İşlemleri Düzenlemesi

Ayrıca TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini de bildirdi. Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

BIST 100 Endeksinde Destek ve Direnç Seviyeleri

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.