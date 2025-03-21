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Mersin Limanı'nda Otomasyon Sistemi ile İşlemler Hızlandı

Mersin Limanı'nda yeni otomasyon sistemi sayesinde giriş işlemleri hızlandı ve trafik yükü azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 11:11, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 11:12
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Mersin Limanı'nda Otomasyon Sistemi ile İşlemler Hızlandı

Ticaret Bakanlığı, geçen ay Mersin Limanı'nda pilot bölge olarak "Liman Kapı Otomasyonu Sistemi"ni devreye aldı. Bu sistemle, daha önce bir araç için ortalama 3 dakika süren rezervasyon kontrolü ve liman kapı giriş işlemleri, 1 dakikaya indirildi. AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, deniz yolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve limanlara giriş-çıkış süreçlerinin daha hızlı, güvenli ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bakanlık, limanlardaki giriş ve çıkış süreçlerinde etkinliğin artırılması amacıyla Mersin Limanı'nda 24 Şubat'ta bu sistemi devreye aldı. Sistem sayesinde, limana giriş yapan araçların bilgileri, liman işletmesi tarafından anlık olarak Bakanlığın sistemine iletiliyor.

Liman İşletmesi ile Entegre Çalışma

Sistem, Liman Kapı Otomasyon Projesi doğrultusunda hayata geçirildi. Liman işletmesi ile Bakanlığın sistemleri arasında kurulan entegrasyon sayesinde insan faktörü en aza indirildi. Böylelikle liman giriş işlemleri hızlandırılarak gümrük kontrollerinin etkinliği artırıldı. Taşıtın liman sahasına girişine ilişkin tüm süreç, kamera görüntüleriyle desteklenmiş elektronik bilgi akışı kontrol merkezindeki Bakanlık personelince izleniyor. Ayrıca, sahadaki personel el terminalleri kullanarak gerektiğinde taşıtların fiziki kontrollerini yapabiliyor.

Biyometrik Doğrulamalı Kart ile Giriş

Sistemle limana giriş yapan tüm araçların farklı açılardan fotoğrafları çekilerek görüntüleri arşivleniyor. Araç şoförleri de biyometrik doğrulamalı "liman giriş kartı"nı kullanarak alana giriş yapabiliyor. Araç rezervasyon sistemi üzerinden limandan yük alacak şoför ve plaka bilgileri sisteme giriliyor. Rezervasyonda bildirilen şoför ile limana bu yükü almaya gelen şoför aynı değilse liman giriş izni verilmiyor, böylelikle yükün doğru kişiye teslimi sağlanıyor.

Şehir Trafiğine Olumlu Etkiler

Mersin Limanı'nda devreye alınan bu sistemle liman kapı giriş işlemleri büyük oranda hızlandı. Kapı girişindeki araç yoğunluğunun şehir trafiğine olumsuz etkisi ortadan kaldırıldı. Liman ön kontrol noktasındaki rezervasyon kontrolü ve liman kapı giriş süreçlerinin toplam süresi ortalama 3 dakika iken sistemin devreye alınmasıyla bu süre bir araç için 1 dakikaya düştü. Otomasyon ve entegrasyon gereklerinin sağlanması halinde sistemin diğer limanlarda da devreye alınması planlanıyor.

Gelişmiş Teknolojiler Kullanımı

Bu otomasyon sisteminde kullanılan teknolojiler arasında plaka ve konteyner numarası tanımlama, mühür ve hasar kontrolü yapmayı sağlayan Optik Karakter Tanıma Sistemi (OCR) ve bariyer geçiş noktalarında plaka okumayı sağlayan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yer alıyor. Ayrıca, şoför kimlik doğrulama için kart ve parmak izi okutma özellikleri, şoför bilgilendirme ve yönlendirme ekranları olan kiosklar ile trafik ışıkları ve bariyer sistemlerinden de faydalanılıyor.

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