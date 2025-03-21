YÖK'ten Açıköğretim Kararı: İktisat ve İşletme Bölümleri Kapatılıyor
YÖK'ten Açıköğretim Kararı: İktisat ve İşletme Bölümleri Kapatılıyor
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 37 bin atamaya dair açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 37 bin atamaya dair açıklama
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
Borsa İstanbul'da Devre Kesici Sistemi İkinci Kez Çalıştı
Borsa İstanbul'da Devre Kesici Sistemi İkinci Kez Çalıştı
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehber
Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehber
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
12 ilde eğitime ara verildi
12 ilde eğitime ara verildi
Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı
Sigorta Sektöründe İstihdam Yüzde 8 Arttı
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Başkentte izinsiz gösteride 1 polis başından yaralandı
Başkentte izinsiz gösteride 1 polis başından yaralandı
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz
Bakan Uraloğlu: 17 milyon IP adresini her gün denetliyoruz
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM var CHP yok
MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu: DEM var CHP yok
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 200'ün üzerinde ihalede usulsüzlük
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
'İmamoğlu gözaltına alınmadan cezaevinde hazırlık yapıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Erdoğan'dan İBB'ye yönelik operasyonlara dair ilk açıklama
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil seminerleri nasıl olacak?
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
Bahçeli'den PKK'ya fesih çağrısı: 4 Mayıs 2025 tarihini önerdi
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
MGK bildirisi: Terörle mücadele kararlılığı devam ediyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehber

Özel gereksinimli çocukların beslenme sorunlarını önlemek ve doğru müdahaleler sağlamak amacıyla hazırlanan kitap, alanında uzmanlar tarafından oluşturuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 11:13, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 11:14
Yazdır
Sağlık Bakanlığı'ndan Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Rehber

Sağlık Bakanlığı tarafından, özel gereksinimli çocukların beslenmesine yönelik bilimsel ve güncel yaklaşımların yer aldığı bir beslenme kitabı hazırlandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, özel gereksinimli bireylerde yaşanabilecek beslenme sorunlarının önlenmesi, erken dönemde tespiti, doğru ve etkin müdahalelerle tedavisi ve bu alandaki yanlış uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, diyetisyenler ve çocuk gelişimciler gibi alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından "Özel Gereksinimli Çocuklarda Beslenme Kitabı" hazırlandı. Özel gereksinimli çocuklarla birebir ilgilenen uzman hekimler ve diyetisyenler başta olmak üzere çocuklarla temas eden sağlık profesyonelleri için hazırlanan kitap, aynı zamanda aileler ve bakım verenler için de önemli bir kaynak sağlıyor.

Kitap 6 Bölümden Oluşuyor

Sağlıklı beslenme önerilerinin yanında farklı özel gereksinim tanı gruplarına göre beslenme sorunları ve buna yönelik uygulanacak müdahale yöntemlerini içeren kitap, 6 bölümden oluşuyor. Kitabın ilk bölümünde, sağlıklı çocuk beslenmesi, büyüme-gelişme, anne sütünün önemi ve tamamlayıcı beslenme ilkeleri gibi temel konular ele alınıyor. Diğer bölümlerde ise otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bilişsel gelişim geriliği, down sendromu, özgül öğrenme bozukluğu gibi özel gereksinim gruplarının yeme sorunlarından ve bunlara yönelik beslenme yaklaşımlarından, gelişimsel ve duyusal müdahale yöntemlerinden bahsediliyor.Besinleri belirli bir renkte veya şekilde düzenlemek, tabağın kaymasını önlemek ve ortam düzenlemeleri gibi basit önerilerle bile bazen çocuklardaki besin reddinin önüne geçilebiliyor. Kitapta, verilebilecek gıda takviyeleri ve etkinliği kanıtlanmamış diyet modellerine yönelik bilimsel literatür temelli doğru bilgiler de yer alıyor. "Özel Gereksinimli Çocuklarda Beslenme Kitabı"na, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm, Zihinsel, Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığının web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber