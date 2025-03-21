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İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı

İstanbul'da İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında firari şüpheli Ertan Yıldız yakalandı. 5 milyon avro rüşvet iddiası gündemde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 11:30, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 11:31
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İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon avro rüşvet istediği iddia edilen firari şüpheli Ertan Yıldız'ı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan soruşturma sürüyor. Firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu operasyon kapsamında gözaltı sayısı 88'e yükseldi.

Yıldız'ın Rüşvet İstediği İddiası

Alınan tanık beyanlarına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki Süleyman Atik, "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi takdirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız" ifadeleriyle müşteki Capacity AVM sahiplerini tehdit etmişti. Ayrıca Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" diyerek tehditlerde bulunduğu belirtilmişti. Müştekilerin para ödememesi sonucunda belediyenin 197 milyon lira ceza kestiği iddia edilmişti. İdare Mahkemesi, bu ceza ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Cep Telefonunu Eşinin Çantasına Koymuştu

Firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, soruşturmadan haberdar olduğu ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenildi. Polis takibinden kaçmak için bu yöntemi kullanmış ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız, oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulmuştu.

88 Şüpheli Gözaltında

  • Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı.
  • 9 şüpheli firari durumda.
  • 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı, 3 şüpheli ise firari durumda.

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk ve Terör Soruşturması Devam Ediyor

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