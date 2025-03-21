Öğretmeni Müzik yeteneğini keşfetti: Down sendromlu Koray'ın Serüveni

Eskişehir'deki Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Koray Alp Ataman, müzik derslerinde keşfedilen yeteneği sayesinde okulunun ritim grubunda rol üstlenmeye başladı. Ailesinin iki çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Ataman, okulunda derslerindeki isteği, verilen görevleri yapma becerisiyle dikkati çekti. Sınıf Öğretmeni Dilek Balkan'la birlikte gelişim gösteren Ataman, ebeveynlerinin desteğiyle müzik ve sporda kendisini ispatladı. Geçen yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kentte özel gereksinimli bireyler için açtığı yüzme kursuna katılan Ataman, müziğe olan ilgisiyle de dikkati çekiyor. Müzik Öğretmeni Orçun Akbulut'un derslerinde ritim yeteneği fark edilen Koray Alp Ataman, 3 yıldır Akbulut'la bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. İyi bir ritim kulağına sahip olan Ataman, okulunun ritim grubunda darbukasıyla görev almaya başladı. Ataman, darbukasıyla kentte önemli günlerde ve haftalarda düzenlenen bazı etkinliklere katılan grubuna destek veriyor.

Yeteneğinden Faydalanarak Ritim Grubuna Katıldı

Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Orçun Akbulut, AA muhabirine, öğrencisi Koray Alp Ataman'ın okullarında özel yeteneğine sahip bir çocuk olduğunu söyledi. Ataman'ın ritim konusunda çok yetenekli olduğunu vurgulayan Akbulut, "Biz de Koray'ın bu yeteneğinden faydalanarak ritim grubumuza aldık. Okulumuzun aynı zamanda darbuka ve davullardan oluşan ritim grubu var. Koray da ritim grubumuzda, darbuka icra ediyor." dedi.

Ritim Konusundaki Uyumuyla Dikkat Çekiyor

Koray'ın kendisine gösterilen bütün ritimleri hemen çalabildiğini dile getiren Akbulut, öğrencisinin ritim konusundaki uyumunun dikkat çekici olduğunu bildirdi. Ataman'ın okula takım elbiseyle gelmeyi çok sevdiğini ve okulun şık öğrencilerinden biri olduğunu söyleyen Akbulut, şöyle devam etti:"Okulumuzdaki bütün etkinliklerde Koray'la çalışıyoruz. Ritim grubunda 3 yıldır birlikteyiz. Aynı zamanda müzik derslerine de girmekteyim. Koray gibi öğrencilerimizi müzik derslerimizde keşfediyoruz. Koroda, oratoryo ekiplerimizle, öğrencilerimizle çalışıyoruz. Daha önce Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir programda görev yaptık."Koray'ın sınıf öğretmeni Dilek Balkan da öğrencisinin ailesinin büyük ilgisi sayesinde başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti.



