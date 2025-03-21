Nevşehir'de Silah Ticareti Operasyonu: 15 Gözaltı
Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 15 kişi yasa dışı silah ticareti nedeniyle gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 11:39, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 11:40
Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 15 şüpheliyi yakalamak amacıyla 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda A.G., A.O.B., F.D., F.Ö., H.K., M.Ç., Z.Ç., N.K., Y.G., S.D., E.M., E.M., A.A., E.Ç. ve M.A.Ç. isimli zanlılar yakalandı.
Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler
- Osmanlı dönemine ait etnografik tarihi eser niteliğinde değerlendirilen elbise
- 11 ruhsatsız av tüfeği
- 8 tabanca
- 5 kurusıkı tabanca
- 2 bomba atar mühimmatı
- Havalı tüfek
- 14 tabanca şarjörü
- 2 bin 512 çeşitli ebatlarda fişek
- El dedektörü ve kesici aletler
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yapılan bu operasyon, yasa dışı silah ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.