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Ankara Valiliği'nden Toplantı ve Gösteri Yasağı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 12:33, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 12:35
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Ankara Valiliği'nden Toplantı ve Gösteri Yasağı

Ankara Valiliği, il genelinde yapılacak olan etkinlikler ve toplantılar hakkında önemli bir duyuru yaptı.

Buna göre, kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantılar, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi faaliyetler geçici bir süreliğine yasaklandı. Ayrıca, oturma eylemleri, imza kampanyaları ve benzeri türdeki etkinlikler de kısıtlamalar kapsamında yer alıyor. El ilanlarının dağıtılması ve pankart/afiş asılması da belirtilen tarihler arasında yasaklanmış durumda. Bu yasaklar, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'ten itibaren başlayarak, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edecek.

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