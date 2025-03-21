ÜAK, Doçentlik Kriter Değişikliği Duyurusunu Kaldırdı!

20 Mart 2025 tarihli "Doçentlik Kriterleri Yeniden Değişti" başlıklı yazımızda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2025 Ekim ayından geçerli olmak üzere doçentliğe başvuru şartlarının güncellendiğini gündeme taşımıştık.

Ancak, haberimizden kısa bir süre sonra Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan duyuru web sayfasından kaldırılmıştır.

Akademisyenler, doçentlik kriterlerine göre önümüzdeki dönem başvurularını hazırlayacakları için sürece dair ayrıntılı bir bilgilendirmeyi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından talep etmektedir.

İlgili kurumun doçentlik kriterlerinde yapılan değişiklikleri temel alan bazlı duyurması kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından faydalı olacaktır.