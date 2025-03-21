Amasya'da Trafik Kazası: 2'si Çocuk 5 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil park halindeki TIR'a ve ardından bariyerlere çarptı. Bu kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 civarında Merzifon Galericiler Sitesi yakınlarında gerçekleşti. Mehmet B. tarafından kullanılan 34 BCZ 586 plakalı otomobil, Şakir Y. idaresindeki park halindeki 55 ANF 547 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Kaza Sonrası Müdahale ve Yaralılar

Kaza sonucu iki sürücü ile birlikte Buket B., Ege B. (4) ve Efe B. (6) yaralandı. Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre, yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve Güvenlik Önlemleri

Kazayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından devam ettiriliyor. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak trafik akışının normale dönmesi sağlandı. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçmek için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.