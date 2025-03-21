Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 12:52, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/n2TgbBRKfsRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2025