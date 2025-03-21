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Oğlu tarafından bıçaklanan annenin sözleri şoke etti

Mahkemede, S.Ç. içindeki seslerin etkisiyle annesini bıçakladığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 13:01, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 12:59
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Oğlu tarafından bıçaklanan annenin sözleri şoke etti

Kartepe'de 4 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen olayda, 41 yaşındaki S.Ç., annesi F.Ç.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayın ardından F.Ç.'nin kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan F.Ç., yoğun bakıma alındı. Olayın ardından S.Ç. gözaltına alındı ve ifadesi alınarak cezaevine gönderildi.

"İçimdeki Sesler Beni Bu Eyleme Yöneltti"

"Hayati tehlike arz edecek şekilde üstsoya karşı kasten yaralama" suçundan açılan davanın 6. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Tutuklu sanık S.Ç., duruşmada içindeki seslerin kendisini bu eyleme yönlendirdiğini belirtti ve suç işleme kastının olmadığını ifade etti.

"Allah Herkese Böyle Evlat Nasip Etsin"

Müşteki F.Ç., oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti ve daha önce kendisine ya da kardeşlerine karşı kötü bir eylemde bulunmadığını söyledi. F.Ç., oğlunun sadece bu olayda hata yaptığını dile getirdi.

"İçimdeki Ses Bana Hükmetmeye Başladı"

Sanık, olay günü sabah erken saatlerde uyandığını ve bir dizi garip olay yaşadığını ifade etti. Mutfakta kepçe bulamaması nedeniyle sinirlenerek eşyaları kırdığını, ardından içindeki sesin kendisine annesini öldürmesini söylediğini belirtti.

"Olayı Ben Gerçekleştirmedim, Sadece Yaşadım"

S.Ç., kardeşlerinin evden gitmesini bekledikten sonra annesine saldırdığını söyledi. İçindeki sesin sürekli "Kararlı ol" diye tekrar ettiğini belirtti ve bu eylemi sesin hükmetmesi sonucunda gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Elinden Kurtulamayacağımı Sandım"

F.Ç., olay günü yaşadıklarını anlattı ve sabah uyandığında mutfakta kırık eşyalar gördüğünü belirtti. Oğlunun kendisini bıçakladığını ve bu sırada sürekli "Benden ne istiyorsunuz?" diye söylendiğini ifade etti.

"Oğluma Şizofreni Başlangıcı Teşhisi Konulmuştur"

F.Ç., oğlunun uzun yıllardır psikiyatri uzmanları tarafından tedavi edildiğini ve şizofreni başlangıcı teşhisi konulduğunu belirtti. Oğlunun askerlik sırasında psikolojisinin bozulduğunu ve bu durumun ortaya çıktığını ifade etti.

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