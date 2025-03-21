Daday'da Kumar Oynayan 5 Kişiye Ağır Ceza

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye toplamda 46 bin 235 lira ceza kesildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, belirli kıraathanelerde denetim gerçekleştirdi. "Umuma açık kumar oynatılması muhtemel iş yerleri ve kıraathaneler uygulaması" kapsamında yapılan denetimlerde, bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı. Ayrıca, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar Oynayanlara Uygulanan Cezalar

Toplamda 46 bin 235 lira para cezası

İş yeri sahibi hakkında adli işlem

Denetimlerin Amacı

Bu tür denetimlerin amacı, halkın huzurunu sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmektir. Ayrıca, kumar gibi yasa dışı aktivitelerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak hedeflenmektedir.



