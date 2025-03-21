Daday'da Kumar Oynayan 5 Kişiye Ağır Ceza
Kastamonu Daday ilçesinde polis ekipleri kıraathanelerde kumar denetimi yaptı. Kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 13:36, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 13:37
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye toplamda 46 bin 235 lira ceza kesildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, belirli kıraathanelerde denetim gerçekleştirdi. "Umuma açık kumar oynatılması muhtemel iş yerleri ve kıraathaneler uygulaması" kapsamında yapılan denetimlerde, bir kahvehanede kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı. Ayrıca, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kumar Oynayanlara Uygulanan Cezalar
- Toplamda 46 bin 235 lira para cezası
- İş yeri sahibi hakkında adli işlem
Denetimlerin Amacı
Bu tür denetimlerin amacı, halkın huzurunu sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmektir. Ayrıca, kumar gibi yasa dışı aktivitelerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak hedeflenmektedir.