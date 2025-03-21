Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Sistemi ile eğitim veren İşletme ve İktisat Fakülteleri, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı kararla Açıköğretim Fakültesi adı altında birleştiriliyor.

Tüm Açıköğretim Programları Tek Fakültede Toplanıyor

Anadolu Üniversitesi tarafından alınan karar doğrultusunda, Açıköğretim Sistemiyle eğitim veren tüm fakülteler tek çatı altında toplanmış olacak. Daha önce İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi olarak eğitim veren bölümler artık Açıköğretim Fakültesi adı altında faaliyet gösterecek.Alınan bu kararla birlikte yönetim süreçlerini daha verimli hale getirmek, akademik yapılanmayı sadeleştirmek ve öğrencilere daha bütünleşik bir eğitim sunmak amaçlanıyor. Fakültelerin birleşmesiyle birlikte, Açıköğretim Sistemi kapsamında sunulan programların daha etkin bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler İçin Değişiklik Yok

Yeni yapılanma sürecinde öğrenciler herhangi bir olumsuz durum yaşamayacağı gibi kayıt, ders ve sınav süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu sayede öğrenciler eğitimlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilecekler.