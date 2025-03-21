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'Ücretli Öğretmelere Fitre Bedeli Bile Layık Görülmüyor'

Türk Eğitim-Sen, ücretli öğretmenlerin maaşlarının asgari ücretin altında olmasını eleştirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 14:35, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 14:49
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'Ücretli Öğretmelere Fitre Bedeli Bile Layık Görülmüyor'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendikalarının tespitlerine göre ülkemizde 78 ilde 86 bin 136 ücretli öğretmen çalıştırıldığını belirterek, bu öğretmenlerin asgari ücretin altında bir maaş aldığını söyledi. Geylan, bir öğretmeni asgari ücretin altında çalıştırmanın ülkemiz için bir ayıp olduğunu vurguladı ve bu durumdan kurtulmak gerektiğini belirtti. 2025 yılında en az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmasını talep etti.

Ücretli Öğretmenlerin Maaşları Fitre Bedelini Aşamıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı bu seneki fitre bedelini 180 TL olarak belirledi. Bu hesaptan yola çıkarsak, evli, eşi çalışmayan ve çocuğu olmayan bir ücretli öğretmenin aylık sadece üç öğün beslenme masrafı dahi 32.400 TL'ye tekabül ediyor. Geylan, buna hangi vicdanın razı gelebileceğini sorguladı.

Genel Başkan Geylan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Sendikamızın, valiliklerin beyanları üzerinden yaptığı tespite göre, bu öğretim yılında 78 ilde 86.136 ücretli öğretmen görevlendirilmiş durumda. Bu meslektaşlarımızın tamamı da maalesef asgari ücretin altında bir maaşla çalışıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı bu seneki fitre bedelini 180 TL olarak belirledi. Bu hesaptan yola çıkarsak, evli, eşi çalışmayan ve çocuğu olmayan bir ücretli öğretmenimizin aylık sadece üç öğün beslenme masrafı dahi 32.400 TL'ye tekabül ediyor. Buna hangi vicdan razı gelebilir? Bu durum, adeta modern kölelik değil midir? Bir öğretmeni asgari ücretin altında çalıştırmak ülkemiz namına bir ayıptır! Bu ayıptan ülkemizi kurtarmak gerekmez mi? Bu itibarla Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a sesleniyor ve 2025 yılında en az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmasını istiyoruz.

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