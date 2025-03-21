İzmir Ödemiş'te Çıkan Yangında 3 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ev yangınında, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın, Hürriyet Mahallesi 1675 Sokak'taki bir apartmanın 4. katında, Havva Tosuncuk'a ait dairede çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Dumandan etkilenen anne, 3 yaşındaki oğlu Salih Hüdai Gökçe'yi kucağına alarak güvenli bir şekilde evden çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının sobadan kaynaklandığı düşünülüyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu Gökçe'nin vücudunda yanıklar olduğu belirlendi. İlk müdahalesi Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan çocuk, daha kapsamlı tedavi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.