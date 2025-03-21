MİT Operasyonu: Daltonlar Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirilen "Daltonlar" suç örgütü elebaşı Ahmet Mustafa Timo hakkında 4 günlük gözaltı kararı verildi.

"Daltonlar" Suç Örgütü Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında, örgütün elebaşılarından Ahmet Mustafa Timo'nun çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Bu suçlar arasında, 2 cinayet eylemi başta olmak üzere, "silahlı suç örgütüne üye olmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "ruhsatsız silah bulundurma", "oto hırsızlığı" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" bulunuyor.

Ahmet Mustafa Timo Hakkında 31 Eylem Tespiti

Savcılık, MİT'in yurt dışı çalışmaları sonucu Türkiye'ye getirilmesi sağlanan şüpheli Timo hakkında toplamda 31 eyleme karıştığı gerekçesiyle 4 gün süreyle gözaltı kararı verdi.