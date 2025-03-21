İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Operasyonun Detayları

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Gökçe ve Ataman da Yakalandı

Soruşturma kapsamında İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman da gözaltına alındı.

Bunlarla birlikte İBB'deki "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarında gözaltına alınan kişi sayısı 90'a yükseldi.

soruşturmalarında gözaltına alınan kişi sayısı 90'a yükseldi. Soruşturmada firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalanmıştı.

Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilmişti.