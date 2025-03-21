İstanbul Valiliği'nden ek tedbirler: Bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 4 gün süreyle alınan tedbirlere ek olarak 21-22 Mart tarihleri arasında kapatılacak yolları açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "19 Mart'ta Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir." denildi. Yeni karar doğrultusunda 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

Kapatılacak Yollar





Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.





Alternatif Yollar





10.Yıl Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

E-5 D100 Karayolu

(DHA)