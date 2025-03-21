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Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Suç şebekeleriyle ve yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup biteni görüyor" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mart 2025 16:07, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 16:38
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Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat'ın Artova ilçesindeki Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Karayoluyla Artova ilçesine gelen Bakan Tunç'u Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, il protokolü ve partililer karşıladı. Bakan Tunç, cuma namazını ilçedeki Merkez Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Bakan Tunç, Artova Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı.

Türkiye'yi Terörün Olmadığı Bir Ülke Haline Getireceğiz

Temel atma töreni öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelede büyük mesafe kat edildiğini ifade ederek, "İnşallah Türkiye'yi terörün hiçbir türünün olmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülkeyi hep beraber inşa edeceğiz. Terör örgütü silah bıraktığında, kendini fes ettiğinde; 40 yıldır ülkemizin kalkınmasına engel olan bu sorun ortadan kalkacak. Binlerce şehidimiz var, çok sayıda maddi ve manevi kayıp yaşadık. Enerjimizi yıllarca bu soruna harcadık. Ama artık bu karanlık dönemi geride bırakmaya çok yakınız. Terörün sona ermesiyle birlikte tüm gücümüzü ve imkanlarımızı milletimizin kalkınmasına ve refahına yönlendireceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun, ayrım gözetmeden, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Toplumsal Barış ve Huzur Sağlanmak İsteniyorsa, Mutlaka Adaletin Tesis Edilmesi Gerekir

23 yılda çok önemli reformlara imza attıklarını ifade eden Bakan Tunç, "Adalet, devletin temel direğidir. Yargı, milletin hakkını, hukukunu savunur; haklıyı savunur ve adaletin tecellisi için çalışır. Bu 3 sütun da devleti ayakta tutar. Eğer toplumsal barış ve huzur sağlanmak isteniyorsa, mutlaka adaletin tesis edilmesi gerekir. Mevzuatın yenilenmesi için büyük mücadeleler verdik. Demokratik hukuk devletini güçlendirecek, hak arama yollarını artıracak değişikliklere karşı çıktılar ama biz millet adına o reformları gerçekleştirdik. Sıkıyönetim uygulamasını da anayasal sistemden çıkardık. 12 Eylül ve 28 Şubat darbecileri milletin huzurunda yargılandı. Bu milletimizin başarısıdır" dedi.

Suç Şebekeleriyle ve Yolsuzlukla Mücadele Eden Bir Yargı İstemiyorlar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yargı mensuplarının adliyelere koşup milletin hakkını savunan bir yargı olduğunu ifade eden Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü; "O gece siz meydanlarda direnirken, yargı mensuplarımız da adliyelere koştu. Darbeciler hakkında gözaltı kararları verildi. Hukuk devletine bağlı bir yargı sistemi sayesinde milletin iradesi korundu. 27 Mayıs'ta milletin seçtiklerini yargılayan, 12 Eylül'de yaşları büyütülerek idam edilen gençlere sessiz kalan, 28 Şubat'ta vesayetin önünde hazır ola geçen bir yargı vardı. Başörtülü kızlarımızı kürsülerden indiren bir sistem vardı. Ama artık milletin hakkını savunan, darbecilere karşı duran bir yargı var. Suç şebekeleriyle ve yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup biteni görüyor. Sessizce takip ediyor ve yeri geldiğinde gereken cevabı veriyor. Bizler bundan sonra da yine adaletin tecellisi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."Haber-Kamera: Fatih Yılmaz - İbrahim UĞUR / ARTOVA (Tokat) DHA

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