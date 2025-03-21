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İmamoğlu ile Ali Nuhoğlu'nun usulsüz ihale çarkı MASAK raporunda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adının karıştığı yolsuzluk ve terör soruşturmaları detaylanıyor. MASAK raporları kirli çarkı açığa çıkardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 16:16, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 16:58
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kilit isimlerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, polise ifade vermeye başlarken, usulsüz ihalelerdeki kirli çarkı MASAK raporu gün yüzüne çıkardı. Şüpheli Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde daha önce "elektrikçi" olarak çalışan ve sonrasında İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan 22 yaşındaki zanlı Furkan Remzi Ceylan'ın, İBB'den 3 milyar liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Mali Suçlarla Mücadele

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında yaptığı incelemede 2021 yılında Nuhoğlu'nun şirketinde elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'ın, 2023 yılında İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit etti.Soruşturmanın kilit isimlerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "İmamoğlu'nun kara kutusu" olarak anılan şüpheli Ali Nuhoğlu'nun ihale çarkı böyle deşifre oldu. Nuhoğlu'nun şirketinde daha önce "elektrikçi" olarak çalışan ve sonrasında İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan zanlı Furkan Remzi Ceylan'ın, İBB'den 3 milyar liralık ihale aldığı tespit edildi. Ceylan'ın, yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirketin sadece 2024 yılında KİPTAŞ ve İSFALT'tan 3 milyar liralık ihale aldığını tespit eden ve paranın izini süren Mali Şube Polisi, söz konusu paranın yine soruşturmanın en kritik isimlerinden Ali Nuhoğlu'nun kendi şirketine aktarıldığını ortaya çıkardı.

3 Süper Lüks Villanın Devredildiği Tarihe Denk Gelen İhale

Çalışmaların devamında ise aktarılan paraların yine Nuhoğlu tarafından verilen vekaletle Furkan Remzi Ceylan ve Nuhoğlu'nun şoförü M.G. tarafından bankadan nakit olarak çekildiği ve dövize çevrilerek çantaya konulduğu tespit edildi. Bankada dolara çevrilen söz konusu ihale tutarının aynı kişilerce el değiştirmesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Ali Nuhoğlu'ndan Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerindeki 3 süper lüks villayı devraldığı tarihe denk gelmesi dikkat çekiyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde de İfade Verecek

Polisin MASAK raporundaki incelemeleri devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İmamoğlu da dahil 90 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun bugün saat 15.00 sıralarında polise ifade vermeye başladığı öğrenildi. İmamoğlu'nun Mali Şube Polisine usulsüz ihalelerle ilgili vereceği ifadeler tamamlandıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde de ifade verecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iki farklı dosya bulunuyor. İmamoğlu bu dosyalardan ilkiyle ilgili olarak şu saat itibariyle Mali Şube'de ifade veriyor.

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