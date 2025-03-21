Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Yargıya saygı duy, partinde otur." ifadeleriyle tepki gösterdi.

MHP'den Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur." ifadeleri kullanıldı.Bu açıklama, siyaset sahnesinde önemli bir yankı uyandırdı. Sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılan bu mesaj, siyasi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. MHP'nin bu çıkışı, parti tabanında ve kamuoyunda dikkat çekti. Bahçeli'nin bu sözleri, siyasi gündemi bir süre daha meşgul edecek gibi görünüyor.