CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gidiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün 48'nci maddesinin altıncı fikresi gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." dedi.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, "Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP'nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk'ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir." şeklinde konuştu.