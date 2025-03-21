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CHP olağanüstü kurultay kararı aldı

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullandığını ve partinin 15 gün sonra olağanüstü kurultayı toplayacağını söyledi. Özel, "Olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2025 16:46, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 16:56
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Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaya gidiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün 48'nci maddesinin altıncı fikresi gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyım girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." dedi.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, "Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP'nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk'ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir." şeklinde konuştu.

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