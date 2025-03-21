Ali Nuhoğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı

Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
İstanbul Barosu'nun başkan ve yönetimin görevine son verildi
İstanbul Barosu'nun başkan ve yönetimin görevine son verildi
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 37 bin atamaya dair açıklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 37 bin atamaya dair açıklama
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
Yeni raylı sistem projesi İBB'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi!
12 ilde eğitime ara verildi
12 ilde eğitime ara verildi
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Naci Görür'den Erzincan açıklaması! 4,2 ile sallandılar...
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Tunç: Sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Yerlikaya uyardı: Sokakları karıştırmanın vebali ağırdır
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ali Nuhoğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Nuhoğlu, ''Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim'' derken, Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 16:58, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 17:38
Yazdır
Ali Nuhoğlu'nun emniyet ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Banka hesabında 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında para olduğunu ancak oturduğu evin kira olduğunu söyledi

Şüpheli Nuhoğlu'nun Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Nuhoğlu, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyerek malvarlığı sorusuna ise dedesinden miras olan Trabzon'dan çay bahçeleri olduğunu söyledi. Nuhoğlu ifadesinde, ''Banka hesaplarımda yaklaşık 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında bir para vardır. Şirketlerim üzerinden de ticari faaliyet olarak yüklü miktarda para mevcut olabilir. Kullandığım araç şirket adınadır, oturduğum ev de kiradır'' dedi.

''Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım''

Şüpheli Nuhoğlu'na Ekrem İmamoğlu'nu tanıyıp tanımadığı soruldu, cevap olarak Nuhoğlu, ''Kendisini şahsen tanırım. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır'' dedi.

Nuhoğlu'na ''Şirketinizin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ünvanlı firmaya devredilme sürecini detaylıca açıklayınız. Şirketi ne kadar ücret karşılığında devrettiniz ve devirde kaynaklanan ödemeyi ne şekilde aldınız'' şeklinde soru soruldu. Nuhoğlu, devretme sürecinde 15 milyon lira nakit, 1 villa ve 87 milyon lira kur farkı olarak ilk sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.

Nuhoğlu'na şema gösterildi

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız'' diye soruldu. Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur" İfadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber