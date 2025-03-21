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Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin ilk dava görüldü

Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 18:31, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 18:31
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Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin ilk dava görüldü

Balıkesir'de 24 Aralık 2024'te meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y., Serkan B. ile Hulusi Yağız A., tutuksuz sanık Murad B., olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. İddianame kapsamında alınan raporda asli kusurlu bulunan Cem Y., ilgili fabrikada operasyon direktörü olarak sözleşmeli çalıştığını ve herhangi bir şekilde yönetim adına yetkisi bulunmadığını öne sürdü. Olay tarihinde ilgili birimin yöneticisinin patlamada hayatını kaybeden Özlem Özçakır olduğunu aktaran sanık, fabrikada rutin olarak tüm denetim ve bakımların yapıldığını söyledi.

Sanık Cem Y., görev tanımı gereği ilgili alandaki tüm makine ve tesisatın kontrolü, iş güvenliği ve sorunsuz çalışmasından yükümlü olduğunu, alınan raporda olayın makine kaynaklı gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunun belirtildiğini söyleyerek, "Ben kendime haiz tüm sorumluluğumu yerine getirdiğimi, kusurlu olmadığımı düşünüyorum ve beraatime karar verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Serkan B. de olay tarihinde şirket sorumlu müdürü ve İş Güvenliği Müdürlüğüne bağlı uzman olarak görev yaptığından bahsetti. Servisle fabrikaya girmek üzereyken patlamayı duyduklarını ve araçtan indiklerini anlatan sanık, yangın aracıyla bölgeye intikal ettiklerini ve kimya deposunda yanan kimyasallara müdahale ettiklerini kaydetti.

Fabrikada iş sağlığı ve güvenliği müdürü olarak görev yapan Hulusi Yağız A. ise fabrikada yüksek güvenlikli çalışma ortamı bulunduğunu, çalışanlarla sürekli toplantılar yapıldığını, onlara eğitimler verildiğini dile getirdi. Yağız A., devreye aldıkları bazı uygulamalarla iş sağlığı ve güvenliği ile bakım konularında bildirilen uygunsuzluklara hemen müdahale ettiğini öne sürdü. Olay günü fabrikada bulunmadığı sırada bir anda sarsıldıklarını anlatan sanık, "Bir patlama olduğunu düşündüm ama bizim fabrika olduğu aklıma gelmedi" dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları konuştu

Olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın annesi Nagehan Özçakır, şikayetçi olduklarını belirterek, "Kızım öldükten sonra biz de yaşamıyoruz. Adeta ölüyüz" dedi. Maktul Çetin Karamüftüoğlu'nun annesi Fidan Yılmaz da oğlunun olaydan önceki gün 16 saat mesai yaptığını ileri sürerek, "Türk adaletinden suçlunun tespit edilmesini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyetten olaya ilişkin yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına, Hulusi Yağız A'nın yurtdışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine, Cem Y. ve Serkan B'nin ise tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı mayıs ayına erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan ve tahliye kararına tepki gösteren bazı müştekiler ve avukatları, davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

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