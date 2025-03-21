İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 davalı ile avukatları katıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Yargıçlar Sendikası Başkanı Beyhan Güler, Uluslararası Hukuk Örgütü temsilcileri, bazı milletvekilleri ve çok sayıda avukat da izledi.

Baro Başkanı Kaboğlu'nun Savunması

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, savunmasında, baronun kapatılması talebinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Davalı avukat Fırat Epözdemir ise savunmasında "Davanamede İstanbul Barosu'nun yapmış olduğu açıklamanın ne şekilde amaç dışı faaliyet olduğu hiçbir şekilde belirtilmemiş." dedi.

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

Kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve seçim yapılmasına hükmetti. Davanın geçmişinde, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

Davanın Detayları





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadeleri alınmıştı.

Ayrıca soruşturma kapsamında "1136 sayılı Avukatlık Kanunu" kapsamında Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim kurulunun seçilmesi talebiyle dava açılmıştı.





Karar ve Sonuç

Davanamede, İstanbul Barosu'nun kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunduğu gerekçesiyle, baro başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi talep edilmişti. Mahkeme, "Görevlerine son verilen organların yerine en geç 1 ay içinde yenileri seçilir" ifadesine dayanarak kararını vermiştir.