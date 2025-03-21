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Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 kişinin banka kasalarına el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 19:05, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 19:08
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Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, savcılığın talimatıyla Murat Ongun'un da aralarında olduğu 7 şüphelinin bankalardaki kasalarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasalarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden Murat Ongun'un 2, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal'ın 1 kasasının bulunduğu belirlendi. Firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın 1, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın 2, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın 2, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in 1, BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki'nin de 2 kasası olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, banka kasalarına yönelik arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi.

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