Sivas'ta 2 aracın çarpıştığı kazada üniversite öğrencisi öldü

Ağır yaralanan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.A. hastanede yaşamını yitirdi.

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