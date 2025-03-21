İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı. İmamoğlu, 121 sayfalık ifadesini 4 saat 15 dakikada verdi. İfadesinde, kendisine yöneltilen birçok soruya 'Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum' şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu ve Diğer Şüphelilere Yönelik Soruşturmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma başlattı. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında da ifade verecek.

İfade Süreci ve Verilen Cevaplar

Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü liderliği ile suçlandığı için ifadesi en son alınan isim oldu. Emniyette kendisine yöneltilen birçok soruya 'Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum' şeklinde cevap veren İmamoğlu, MASAK raporuyla ilgili sorulara ise raporun eline ulaşmadığını ve inceleme yapamadığını belirterek cevap vermeyeceğini söyledi.

'Soruyu Anlamlandıramıyorum'

İmamoğlu'na bazı ihalelerle ilgili sorular yöneltildi.

'18.01.2024 tarihinde Eyüp Subaşı, Fatih Keleş, Murat Ongun, Murat Kapki ve Necati Özkan ile baz kayıtlarınızın bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun sebebi nedir?'

sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Belediye başkanı olduğum için hizmet sebebiyle İstanbul'da sürekli hareket halindeyim. Bu sebeple farklı ilçelerde farklı saatlerde bulunabilirim. Soruyu anlamlandıramıyorum."

'Teknik Bilgiler Kuşkusuz Tarafımca Bilinemez'

Kişisel verilerle ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu,

"İstanbul Senin Uygulaması 16 milyon İstanbullunun dağınık hizmet alanıyla ilgili uygulamalarının tamamının birleştiği bir uygulamadır. Uluslararası alanda çok beğeni kazandı. Yanlış bilmiyorsam 6 milyon kişi tarafından indirildi. Bu konudaki teknik bilgiler kuşkusuz tarafımca bilinemez. Belediye Başkanlığına yazı yazılmış olsaydı ilgili birimlerden kolayca yanıt alınabilirdi"

dedi.

'Ayrıntılara Sahip Değilim'

İmamoğlu İnşaat'a ait arsanın bir reklam firmasına satıldıktan sonra arsaya İmamoğlu İnşaat'a ait bir projenin yapılmasındaki amaç soruldu. İmamoğlu,

"Soruya dayanak MASAK raporu tarafıma ibraz edilmediği için tüm ayrıntılara sahip değilim. Ancak sorudaki çelişki dahi bu soruşturmada güdülen amacın gerekçeye ulaşmaktan çok karalamaya ve suç üretmeye yönelik olduğunu apaçık ortaya koymaktadır"

dedi.