İliç altın madenindeki heyelana ilişkin yeni bilirkişi raporu alınacak

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde beşinci gününde devam eden duruşmada, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık avukatlarının savunmalarını yaptığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanık ve avukatları, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davaya katılma talebinde bulunan müşteki ve vekillerinin taleplerini kabul etti.

Şirketin malen sorumlu olarak davaya dahil edilmesine yönelik talebi yasal şartları taşımadığından reddeden heyet, sanık avukatının TBMM Araştırma Komisyonu raporunun dosyaya kazandırılmasına yönelik talebini kabul etti.

Heyet, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilerek, soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan bilgi ve belgeler dikkate alınarak dosya içerisindeki bilirkişi raporları ve uzman mütalaaları arasında farklılıkları giderecek şekilde ve sanıkların olay nedeniyle varsa sorumluluklarının ve hangi eylemleri nedeniyle sorumlu olduklarının da açıklanarak sorumluluk alanları ile ortaya çıkan sonuçlar arasında bağın bulunup bulunmadığı da incelenerek, hangi sanığın hangi eylemi ile hangi neticeye yol açtığının açık ve denetime elverişli olacak şekilde gösterilerek ayrıntılı ve gerekçeli rapor düzenlenmesine karar verdi.

Katılanların olay yerinde yeniden keşif yapılma talebini, ilgili fotoğraf ve video kayıtlarının dosya arasına alınması ve olayın üzerinden 1 yıldan fazla süre geçtiği için keşfin yeni bir katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddeden heyet, katılan Yakup Çimen'in şirket surveylerinin imaj örneklerinin alınmasına yönelik talebini, şirketin doğrudan dosyanın taraf olmaması ve yasal anlamda şartlarının bulunmaması gereğince reddetti.

Heyet ayrıca şirkete müzekkere yazılarak organizasyon şemasının organizasyona dahil olan kişilerle birlikte gösterir şekilde tespit edilerek mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı bilirkişi raporunun sunulma süresi göz önüne alınarak 30 Haziran'a erteledi.