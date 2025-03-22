Bakan Tekin'den özel okul ücretleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularına açıklamalar yaptı. Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar aşağıda yer alıyor:

Özel Okulların Fiyatları

Mehmet Şimşek bakanımıza göre Türkiye'deki enflasyon TÜİK'in verilerine göre yaklaşık yüzde 2 eğitim enflasyonunun genel enflasyona etkisi olduğunu söylüyor ve onun da ekonomik maliyetini çıkararak bizim önümüze koyuyor. Özel okulculuk kamusal bir hizmet yerine getirdikleri için de Bakanlık denetler ve düzenler. Bütün okullarımızın kaliteli eğitim vermesi için düzenleyici hizmetler yapıyoruz. Özel okulculuk sektörü bizim coğrafyamızdan kaynaklanan ekonomik zorluklar nedeniyle bir krizin içerisine girdi. Özel okul ücretleri ile ilgili bir sınırlama getirilmişti ve özel okul temsilcileri ile oturup konuştuk. Sektörün ayakta kalabilmesi için özel okullardaki artış ücreti TÜİK'in enflasyon oranının üzerine yüzde 5 olarak konuşuldu. Bizim takip edebildiğimiz alan okulla yaptığınız sözleşmeye bir sene sonraki zam kısmına odaklanıyor. Yeni kayıt için gittiğinizde yeni bir sözleşme yapıyorsunuz ve onu biz koymamıştık. Farklı hizmetlere göre farklı olabilir diye bir görüşümüz var. 12 bin civarında fahiş fiyat içerisine giren çok az okul var ve onlarla irtibat içerisindeyiz. Biz ilkokullarda ve ortaokullarda çocuklarımızı evine en yakın okula kayıt ediyoruz; devlet okuluna göndermiyorsunuz.

Eğitim Toplumun Tamamını İlgilendiren Bir Konu

Gerçekten çok yoğun bir gündemin içerisindeyiz. Hem iç politika hem de dış politika açısından önemli konular mevcut. Eğitim, toplumun tamamını ilgilendiren bir konu. Bu yüzden eğitimde neden ve niçin yaptığımızı anlatmak bizim için önemli. Öğretmen yetiştirme sürecine baktığınızda, gelişimine baktığınızda sadece bizde değil, bütün dünyada toplumun eğitimi gerek temel eğitim düzeyinde gerekse de yüksek öğretim düzeyinde eğitime erişim arttıkça istihdam edilen insanlarda aranan nitelikler ve profil de farklılaşıyor. Daha nitelikli, daha uzmanlaşmış kitlelerle çalışmayı tercih ediyorsunuz.

Öğretmenlerde KPSS Yerine AGS Şartı

Dünya'da lisans programından mezun olan kişilere ilave olarak sahada yaptıkları uygulama ile farklı nitelikler aranarak öğretmen istihdam süreci buna göre yapılıyor. Bütün dünyada bu artık böyle yürüyen bir süreç. Nitelik uzmanlaşarak, sahada görerek farklı beceriler kazanarak gelişiyor. Bizimki lisans döneminde verilen eğitimin niteliği ile ilgili bir tartışma değil. Biz sadece daha uzmanlaşmış, bakanlığımızın yapısını programlarını daha iyi bilen, sahada daha fazla zaman geçirmiş kişileri istihdam etmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de yeterince lisans programından mezun kişiler var. Milli Eğitim Akademisi'ni hayata geçirirken üniversiteler akademik anlamda birey yetiştirsinler. Biz burada yetişen insanları bakanlığımızın programına uygun şekilde, okullarımızın yapılarını görerek sahada eğitim vererek istihdam edelim diye düşündük. Bütün lisans programlarında bu sistem geçerli. Biz bir iş bölümü yapıyoruz.

Akademinin Üç Tane Başlığı Var

Akademinin üç tane başlığı var kabaca:

Öğretmen istihdam süreci: Yeni öğretmenleri istihdam ederken artık 14 aylık bir süreçte hem teorik hem de pratik bir değerlendirme sürecinden geçecekler. Yarım saatlik bir ders saatlik bir mülakat artık olmayacak. Uygulamalı süreç farklı okul prototiplerine göre olacak. Aday öğretmen olacak, gözlem yapacak, pratik kazanacak ve bu değerlendirmeler sonrasında ona göre atanacak. Eğitim kurumu yöneticiliği anlamında da profesyonel olarak akademi eğitim verecek. Bizim yaklaşık 65 bin tane okulumuz var. Her okulda en az bir müdür ve yardımcısı var. Mevcut öğretmen arkadaşlarımız beşer yıllık periyotlarla burada istediği eğitimi alacaklar.





İhtiyacımızı Görecek Kadar Akademi Kuracağız

Bizim sayı olarak şurada şu kadar olacak diye bir şeyimiz yok. İhtiyacımızı görecek kadar akademi kuracağız. Bakanlığımıza bağlı bazı illerde hizmet içi eğitim yerlerimiz var ve bakanlığımızın onları dönüştüreceğiz. Büyük çoğunluğu okullarda geçecek. Biz burada iki tür eğitici arkadaşımızdan faydalanmayı düşünüyoruz. Birisi bizim kendi personelimiz; 30 yıllık öğretmen arkadaşımız burada bize yardımcı olabilir. İkincisi ise yükseköğretim kurumlarından olacak. İllerle protokoller yapacağız ve alanlarına göre rektörlüklerden talep edeceğiz. Bizim içimizden olanlarda başöğretmen uzman öğretmen olması konusunda seçim yapacağız.

Öğretmen Açığı Sürekli Olur

1 Eylül itibariyle giriyor. Bu yıl bir miktar öğretmen istihdamı yapacağız. 2024 sınavı ile hiç atama yapmadık. Sayı ile ilgili henüz bir şey yok. Kamuda istihdam edilecek personel sayısı bütçe görüşmesinde belli olacak. Rakam belli olduktan sonra 2024 ataması olacak. Öğretmen açığı sürekli olur. Bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen var, bazı branşlarda da öğretmen ihtiyacı var. Bakanlık bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var, idareciler de dahil olmak üzere.

Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlik

Sözleşmeli öğretmen konusunda ülkemizde belli bölgelerde öğretmen çalıştırmakta zorlanıyoruz. Atanan arkadaşlarımız çeşitli sebeplerle tayin sürecine giriyorlardı ve bunu gidermek için tedbirler almaya çalıştık. Bu tayin süresini eşitlik ilkesine aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi iptal etti. Eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek adına sözleşmeli öğretmenliği çıkardık. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra tayin durumuna dahil olabiliyorlar. Ücretli öğretmenlik ise öğretmenlik eksikliği çektiğimiz alanlarda istihdam etme şeklimizdir. Ek ders ücreti karşılığında bir öğretmenlik yapmasıdır ve bunun yasada da karşılığı yoktur. Aslında girdikleri ders kadar ücret alacaklar. Normal koşullarda onu kadro gibi düşündükleri için kendilerini diğerleri ile kıyaslıyorlar. Emekleri için teşekkür ediyoruz lakin bunun statüsü bu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin:



Öğretmen atamalarında sayı belli değil lakin bugünlerde atama yapacağız. pic.twitter.com/418bTlRW2o MemurlarNet (@memurlarnet) March 21, 2025