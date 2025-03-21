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Bakan Bolat: İhracatçılara Finansman Kolaylığı Sağlanacak

Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini artırmak için sürdürülebilir ihracata odaklandıklarını ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracaklarını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 22:07, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 22:09
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Bakan Bolat: İhracatçılara Finansman Kolaylığı Sağlanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Ticaret Bankası (TTB) ve Türk Eximbank kaynakları üzerinden ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Makro göstergelerde sürekli gelişen olumlu veriler, sahada da vatandaşlarımızın ve ekonomi dünyasındaki tüm aktörlerin satın alma gücü ve refah seviyelerinin, iş hacimlerinin rahatlamasını da beraberinde getirecektir.

ifadesini kullandı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) tarafından düzenlenen iftar programına katıldıklarını belirtti. Programda iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldiklerine işaret eden Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üreticilerimiz, çiftçilerimiz, iş insanlarımız, girişimcilerimizi ve sanayicilerimizle yakın işbirliği içerisinde çalışarak Türkiye'yi üretim ve ihracat üssü haline getirmeye devam ediyoruz. değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Ticarette Etkinlik ve Sürdürülebilir İhracat

Bolat, bu doğrultuda Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini artırmak için sürdürülebilir ihracata odaklandıklarını belirtti. Katma değerli, inovatif ve teknoloji yoğun ürünlerin ihracatını artırmayı önceliklendirdiklerini vurguladı. İhracatçılarımızı her alanda desteklerken, kısa süre önce faaliyete başlayan TTB ve Türk Eximbank kaynakları üzerinden ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. dedi. Makro göstergelerde sürekli gelişen olumlu verilerin, sahada da vatandaşlarımızın ve ekonomi dünyasındaki tüm aktörlerin satın alma gücü ve refah seviyelerinin, iş hacimlerinin rahatlamasını beraberinde getireceğini ifade etti.

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