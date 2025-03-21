İBB'deki usulsüz ihaleye ilişkin 50 milyon liralık 'rüşvet' iddiası

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ihale alan bir şirketin, kazandıkları ihalenin rüşveti olarak 50 milyon lirayı İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aktardığı iddiaları gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan da soruşturma sürüyor.

Reklam İhaleleri ve Usulsüzlük İddiaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında elde edilen deliller üzerinde detaylı incelemeler yapıyor. Bu incelemelerde, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un reklam ihalelerini tek bir çatı altında topladığı belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Hüseyin Köksal'ın yeğeni adına kurulan bir şirketin, 2024 yılında 400 milyon liralık reklam ihalesi aldığı iddia edildi.

Para Transferleri ve Arsa Alımları

Usulsüz ihaleler karşılığında söz konusu firmanın, o dönemde şirket ortağı olmayan Hüseyin Köksal'ın hesabına 3 Haziran 2024'te 50 milyon lira gönderdiği ve bu paranın aynı gün içerisinde İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aktarıldığı ifade edildi. Aktarılan bu paranın, İmamoğlu İnşaat tarafından arsa alım bedeli olarak gösterildiği ancak bu arsada inşaat şirketine ait herhangi bir proje çalışması yapılmadığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında, ihale dokümanları, tapu kayıtları, banka kayıtları ve yolsuzluk soruşturmasında alınan gizli tanık ifadeleri incelenerek İBB'den ihale alan şirketin, kazandıkları ihalenin rüşveti olarak 50 milyon lirayı İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne aktardığı iddia edildi.