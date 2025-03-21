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Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Dönüm Noktası Olacak

Darülaceze'de düzenlenen iftarda, 2025 Aile Yılı projeleri tanıtıldı. Bakan Göktaş, yaşlıların aktif yaşamı için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 22:34, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 22:35
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Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Dönüm Noktası Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı, siz kıymetli büyüklerimiz için hizmetlerimizi daha ileriye taşıyacağımız bir dönüm noktası olacak. Kuşaklar arası iletişimi artırarak büyüklerimizin hayat tecrübelerini genç nesillere aktarmayı teşvik eden projeler hayata geçireceğiz. Yaşlılarımızın sağlıklı, huzurlu ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi. Bakan Göktaş, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen Geleneksel Darülaceze İftarı'nda yaptığı konuşmada, 130 yıldır Darülaceze'nin kimsesizlerin şefkatli ailesi olduğunu dile getirdi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda kurdukları Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin millete hizmet sunmaya devam ettiğini belirten Göktaş, Darülaceze'nin bu şefkat ve merhamet geleneğini geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

Bakan Göktaş'ın Vurguları

Bakan Göktaş, şunları ifade etti:

"İnsan, aile büyükleriyle kendini tanır, geçmişini bilir, geleceğine inanır. Biz geçmişten geleceğe şahit olan büyüklerimizin rehberliğiyle hayatımızı şekillendiriyoruz. Onların tecrübeleriyle hedefler belirliyor, onların dualarıyla başarıya ulaşıyoruz. Büyüklerimizden öğrendiğimiz değerlerle aile kuruyor, toplumu koruyor ve geliştiriyoruz. Bu sebeple onlar için en iyisini istiyor, en güzelini yapmaya gayret ediyoruz."

Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam da Darülaceze çatısı altında hayır işlemekten mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Başta Darülaceze'nin banisi 2. Sultan Abdulhamid Han olmak üzere 130 yıldır bu hayır işine destek olan tüm hayırseverleri yad ediyorum. Aynı duygularla Darülacezemizin daima yanında olan sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Bağışlarınızın ve gönüllülük çalışmalarınızın kurumumuzun varlığı ve sürdürülebilirliği için ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Cenabıhak iftar sofrasındaki lokmalarımızda şifa bulmayı, Kadir Gecesi'ne ermeyi, büyüklerimizin gölgesinde af ve marifete ulaşmayı bizlere nasip buyursun."


İftar Programının Detayları


  • İftar öncesinde ilahi dinletisi gerçekleştirildi.
  • Ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı.
  • İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
  • Bakan Göktaş, program sonunda yaşlılar ve davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile çok sayıda davetli katıldı.

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