İBB çalışanı gizli tanığın ifadesi soruşturma dosyasına girdi

Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
8. Sınıf LGS 4x4'lük Bitirme Kampı
Sponsorlu İçerik
TİHEK'ten İBB'nin öğrenci tarifesine 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten İBB'nin öğrenci tarifesine 'ayrımcılık' cezası
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması
Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan '37 bin atama' açıklaması: Planlamalar sürüyor
Bakan Memişoğlu'ndan '37 bin atama' açıklaması: Planlamalar sürüyor
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
'RTÜK'ten kanallara taraflı ceza' iddiası yalanlandı
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
Murat Ongun ve 6 kişinin banka kasalarına el konuldu
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Görevden Alındı
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF tek çatı altında birleşiyor
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
İki kez devre kesici uygulanan borsadan sert düşüş
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
MASAK'ın İmamoğlu hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Bahçeli'den Özgür Özel'e tek cümlelik tepki
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Erdoğan: CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
Bakan Tunç: Yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
HSK 2025 Adli Yargı Kararnamesi duyurusu yayınlandı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
İBB'deki soruşturmalarda gözaltı sayısı 90'a ulaştı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Erdoğan: Bosna Hersek'teki Gerilim Hızla Son Bulmalı
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
Bakan Bolat: Ekonomide Olumlu Görünüm Sürüyor
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
RTÜK, Medyada Şiddet İçeren Yayınlara Geçit Vermiyor
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
İzmir'de 5 günlük eylem ve gösteri yasağı
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
KVKK, Turknet Veri İhlalini Resmi Olarak Duyurdu
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
Banka hisselerinde 2000 krizinden bu yana en büyük kayıp
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız gözaltına alındı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
Gabar'da petrol üretimi 80 bin varile ulaştı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
İstanbul'daki Gösterilerde 16 Polis Yaralandı
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Emeklinin Bayram İkramiyesi Unutuldu
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Akaryakıt Fiyatlarında Zam Beklentisi: Güncel Durum
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İBB çalışanı gizli tanığın ifadesi soruşturma dosyasına girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında "gizli tanık" olarak ifadesi alınan İBB çalışanı, beyanında, 2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğini şüpheli Murat Ongun'un gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 23:44, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 23:44
Yazdır
İBB çalışanı gizli tanığın ifadesi soruşturma dosyasına girdi

Başsavcılık tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan terör soruşturması sürüyor.

Soruşturmada, CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 11 Şubat 2025'te terör örgütüne ait yayın organına verdiği röportajda, CHP'nin İstanbul'daki seçimleri, DEM Parti ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile yaptığı iş birliği ile kazandığını söylediği belirlendi.

HDK'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre, Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) benzeri ve terör örgütünün meclisi niteliğinde olduğuna işaret edilerek, söz konusu röportajın bu kapsamda itiraf niteliğinde olduğu kaydedildi.

- İstanbul'da 55 belediye başkan yardımcısı terör örgütüyle irtibatlı bulundu

Soruşturmada, CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının bir kısmının terör örgütüyle iltisaklı olduğu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimi'nden birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları kaydedildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından 55'inin terör örgütüyle irtibatlarının bulunduğu aktarılırken, bu kişilerden bazılarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda tutuklandığı, diğer şüpheliler hakkında da adli delillendirme işlemlerine devam edildiği vurgulandı.

- İBB çalışanı gizli tanığın ifadesi

"Gizli tanık" olarak ifadesi alınan İBB çalışanının beyanları da soruşturma dosyasına girdi.

Gizli tanık, 2024 Yerel Seçimleri'nde, DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğinin şüpheli Murat Ongun tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca gizli tanık, ifadesinin devamında, iki parti arasındaki bağlantıyı Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan'ın yanı sıra İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsünün başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladığını, terör örgütüne müzahir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üzerinden alımlara Polat'ın aracı olduğunu anlattı.

- "PKK şüphelisi kamuoyunu İmamoğlu lehine yönlendirdi" iddiası

Soruşturmada, şüpheli Azad Barış ile şüpheli Resul Emrah Şahan'ın çok sayıda buluşmalarının tespit edildiği, Barış'ın sahibi olduğu Spectrum House danışmanlık ve anket araştırma şirketi üzerinden İmamoğlu lehine kamuoyu ve medyanın yönlendirildiği belirlendi.

Soruşturmada hazırlanan bilgi notunda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Anlatılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında, CHP'nin desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin artırılması faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber