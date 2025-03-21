Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla aziz milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek" dedi.

Polislerimiz Huzurun Teminatı

Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanların emellerine asla ulaşamayacağını vurgulayan Yerlikaya, "Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimizin gece gündüz demeden görevlerinin başında olduklarını belirtti.

Gösterilere Katılanlar Gözaltında

Bakanın açıklamaları, toplumun huzurunu bozmak isteyenlerin karşısında kararlı bir duruş sergilendiğini gösteriyor. Polis teşkilatının, vatandaşların güvenliği için her türlü önlemi aldığını ve bu tür yasadışı faaliyetlere izin vermeyeceğini bir kez daha vurguladı. Bu açıklamalar, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için güven verici nitelikte. Toplum düzenini bozmaya yönelik girişimlerin karşısında durulacağı açıkça belirtiliyor. Bu tür eylemlerden dolayı gözaltına alınanların sayısının artabileceği konusunda da kamuoyu bilgilendirildi.