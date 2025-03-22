22 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları
22 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında basın toplantısı yapacak.
(İstanbul/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Efeler ilçesinde partisinin iftar programına katılacak.
(Aydın/19.29)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri toplu açılış törenine katılacak, AK Parti Muğla İl Başkanlığı ile valiliği ziyaret edecek.
(Muğla/13.00/15.10/16.15)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, valiliği ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret edecek, vatandaşlarla iftar programında buluşacak.
(Tekirdağ/15.00/15.45/18.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan'a konuk olacağı rövanş maçı öncesi son antrenmanını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak ve Macaristan'a gidecek.
(İstanbul/11.15/16.00)
2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Macaristan maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Puskas Arena'da basın toplantısı yapacak.
(Budapeşte/19.15)
3- Galler'de düzenlenen UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur etabındaki ikinci maçında Türkiye, İngiltere ile karşılaşacak.
(Wrexham/14.00)
4- Nesine 2. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.
5- Nesine 3. Lig gruplarında 25. hafta müsabakaları tamamlanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına; Mersinspor-Galatasaray, Manisa Basket Divissa-Türk Telekom, Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.
(Mersin/13.00/Manisa/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21. haftasına; Köyceğiz Belediyespor-Güneysu, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş ve DEPSAŞ Enerji-Rize Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Muğla/14.00/İstanbul/16.00/Ankara/17.00)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak.
(Şanghay/06.00/10.00)