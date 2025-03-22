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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2025 00:04, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 00:06
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlükleri ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine "şehir plancısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "68 inci maddesinde" ibaresi "68 inci maddesinin (B) bendinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine, (b) bendinin (2) numaralı alt bendine ve (ç) bendinin (2) numaralı alt bendine "mimar," ibarelerinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı," ibareleri eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9- (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerden hizmetine ihtiyaç duyulan unvanlar için yazılı ve sözlü olarak açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

gerekir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "şehir plancısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar ve Atama" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14- (1) Yazılı sınav konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Bakanlığın görev alanı ve atama yapılacak unvanın niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(4) Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde, itiraza ilişkin iş ve işlemler dahil sınava ilişkin usul ve esaslar protokol ile belirlenir.

(5) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı "Başarı sıralaması" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına "Görevde yükselme" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya unvan değişikliği" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20- (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar veya dava açılması halinde, dava kesin olarak karara bağlanana kadar Personel Genel Müdürlüğünce saklanır."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı "Atama" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına "Görevde yükselme" ibarelerinden sonra gelmek üzere "veya unvan değişikliği" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci ve 23 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara söz konusu unvanlar için öğrenim, sertifika ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

(3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın bulunmaması halinde öğrenim durumu, ihraz ettikleri unvanla birlikte ilgili mevzuatı dikkate alınır."

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

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