Okullarda ikinci ara tatil 28 Mart'ta başlıyor
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2025 07:24, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 07:31
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci için ikinci ara tatil 28 Mart Cuma günü başlayacak.
Öğrenciler, hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatile çıkacak.
Ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan'da ders başı yapacak.
3 Şubat Pazartesi başlayan 2024-2025 ikinci eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.