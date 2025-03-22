Ankara'da provokatörlerin saldırısında 3 polis yaralandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir sokak çağrısında bulundu. Özel'in çağrısı sonrası provokatif grupların saldırısı sonucu Ankara'da üç polis memuru yaralandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturmalarla ilgili süreç devam ediyor. Bu süreç, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Saraçhane'deki Miting ve Sokak Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de belediye binası önünde yaptığı mitingde sokak çağrısında bulundu. Bu çağrı, birçok kişinin dikkatini çekti ve katılım sağlandı.

Kızılay Güvenpark'ta Toplanan Grup

CHP'nin çağrısıyla bir araya gelen grup, Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Polis, gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu, ancak bazı provokatörler olayları daha da alevlendirdi.

Polise Yönelik Provokasyonlar

Provokatörlerden bazıları kaldırım taşlarını sökerek polislere attı. Farklı noktalarda atılan taşların isabet ettiği üç polis yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralanan polislere olay yerinde müdahale etti ve durum kontrol altına alındı.