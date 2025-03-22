2 yaşındaki çocuğunu komalık eden baba tutuklandı!

Korkunç bir olay Tekirdağ'da yaşandı. 2 yaşındaki çocuğunu döverek komalık eden baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Yoğun bakıma alınan talihsiz yavrunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın Detayları

Olay, gece saatlerinde Muratlı ilçesinde meydana geldi. Babası H.İ.Ç. tarafından darp edilen ve kafa travması geçiren 2 yaşındaki H.Ç., Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Beyin Kanaması Geçiren Çocuk Yoğun Bakımda

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çocuğunu dövdüğü belirtilen baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cani Baba Tutuklandı

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



