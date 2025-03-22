Türkiye'de İlk Kadastro Mahkemeleri Haritası Oluşturuldu

Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda, Türkiye genelindeki kadastro mahkemelerinin yargı çevrelerini gösteren harita oluşturuldu. Bu çalışma, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü iş birliğiyle tamamlanarak, kadastro davalarının çözümü için önemli bir adım atıldı.

Kadastro Davalarının Çözümüne Yönelik Önemli Adım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla yürütülen "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında, kadastro davalarının hızlandırılması amacıyla teknik çalışmalar devam etmektedir. Özellikle 1950'lerden itibaren süregelen ve kronik hale gelen mülkiyet ihtilaflarının çözümü için yargı teşkilatına yönelik önemli bir adım atıldı.Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sonucunda, kadastro mahkemelerinin hava fotoğrafları ve memleket haritaları ile desteklenmesi sağlandı. Aynı zamanda, Türkiye'deki 184 kadastro mahkemesinin yargı çevrelerini gösteren "Türkiye Kadastro Mahkemeleri Haritası" hazırlandı.

Teknik Eğitim ve Yeni Uygulamalar

Harita Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, kadastro mahkemelerinin "HGM Atlas, HGM Küre ve HGM Mobil Uygulamaları" gibi dijital sistemlerden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için kapsamlı eğitimler düzenlendi. 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen teknik eğitimlere Adalet Bakanlığı'ndan Tetkik Hakimi Ayşegül Günaydın, Şube Müdürü Arzu Dinç Aydın ve ilgili birimlerden yetkililer katılım sağladı.

İlk Kez Hazırlandı, Kurumlararası İş Birliğine Örnek Oldu

Harita Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türkiye Kadastro Mahkemeleri Haritası, ülkede bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu çalışma, kurumlar arası iş birliği açısından da önemli bir örnek teşkil ederken, kadastro ihtilaflarının çözüm sürecini hızlandırarak yargının etkinliğini artırmayı hedefliyor.