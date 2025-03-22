Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan biri ağır iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.

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