EPDK, Akaryakıt Tarifelerinde Değişikliğe Gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişiklik yaptı. Konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Antalya Dolum ve Depolama Tesisi ile Yarımca Tesisi ve SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ne ilişkin depolama ve iletim tarifesi tadil edilerek onaylandı.

TP Petrol Dağıtım AŞ Tarifeleri

TP Petrol Dağıtım AŞ'nin Antalya Dolum ve Depolama Tesisi için günlük depolama hizmet bedeli, kurşunsuz benzin (95 oktan) için metreküp başına 0,66 lira, motorin için ise 0,48 lira olarak belirlendi. Münferiden fiyatlandırılan hizmetler kapsamında alınacak yan hizmet bedeli, kara ve deniz yoluyla yapılacak teslim alma ve teslim etme için metreküp başına benzin ve motorin için 18,03 lira olarak tespit edildi. Şirketin Kocaeli'deki Yarımca Tesisi'nde ise günlük depolama hizmet bedeli, kurşunsuz benzin (95 oktan) için metreküp başına 0,66 lira, motorin için 0,48 lira oldu. Münferiden fiyatlandırılan hizmetler kapsamında alınacak yan hizmet bedeli, ulusal marker enjeksiyonu için metreküp başına 4,75 lira, ulusal marker muhafazası için ise motorinde litre başına aylık 4,75 lira oldu.

Yarımca Tesisi Hizmet Bedelleri

Teslim alma ve teslim etme hizmet bedeli, deniz yoluyla motorin için metreküp başına 12,34 lira, kara yoluyla benzin ve motorin için metreküp başına 18,03 lira olarak belirlendi.

SOCAR Turkey Aliağa Tesisi Tarifeleri

SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi İskele Hatları'na ilişkin iletim hizmeti bedeli benzin ve havacılık yakıtı için metreküp başına 5,56 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için metreküp başına 4,68 lira olarak tespit edildi. Depolama hizmeti alınması halinde, tarifeye esas boru hatlarının kullanımında ek iletim hizmet bedeli talep edilmemesi kararlaştırıldı.

Star ve TÜPRAŞ Hattı Hizmet Bedelleri

Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'ndeki Star ve TÜPRAŞ Hattı'na ilişkin iletim hizmeti bedeli, benzin için metreküp başına 5,80 lira, motorin, biodizel, havacılık yakıtı ve deniz motorini türleri için metreküp başına 6,90 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle önemli bir adım attı. EPDK, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisansı sahibi şirketlerin avans ödemelerine ilişkin erteleme ve bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulamama kararı aldı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Buna göre, 31 Aralık'a kadar, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için önemli düzenlemeler yapıldı.

Önemli Kararların Detayları

Görevli tedarik şirketleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için avans ödeme bildirimleri ertelendi.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 132/Ç maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bedellerin ertelenmesi kararlaştırıldı.

İlgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar erteleme yapılacak.

Bu süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak.

Söz konusu Kurul kararı, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Bu karar, depremden etkilenen bölgelerdeki şirketlere finansal bir rahatlama sağlamayı hedefliyor.



