Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 16 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C'yi (48) başarılı bir operasyonla yakaladı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu başarılı operasyon, emniyet güçlerinin kararlılıkla suçlularla mücadele ettiğini bir kez daha gösterdi.