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İzmir'de İmamoğlu Protestosunda 123 Gözaltı

İzmir'de Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden 123 kişi gözaltına alındı. Eylemciler, kolluk kuvvetlerine taşlı ve sopalı saldırıda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2025 09:50, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 09:51
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İzmir'de İmamoğlu Protestosunda 123 Gözaltı

İZMİR'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili izinsiz protesto eylemi gerçekleştiren ve kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotofkokteyli ile saldırıda bulunan 123 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin İzmir'deki izinsiz protesto eylemi yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Eylem sırasında, kolluk kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı ve molotoflu saldırılarda bulunan, ayrıca belediyeye ait çöp konteynerlerini devirerek yolları kasıtlı bir şekilde kapatan ve grupları provoke eden 123 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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