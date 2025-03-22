İmamoğlu Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette verdiği ifadesinde, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti. İmamoğlu, reklam ihalelerinde 4 milyar lirayı aşan kamu zararı iddiasına ilişkin olarak, "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim." dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan soruşturma yürütülüyor.

Reklam Üniteleri İhaleleri ve Kamu Zararları

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu'na, mülkiye müfettişlerince 16 Ağustos 2024 tarihli İçişleri Bakanlığı tevdi raporunda yer alan 7 eylemle ilgili sorular yöneltildi. İlk olarak, kentteki reklam üniteleri için yapılan ihalelerde 260 milyon lira kamu zararına yol açıldığı iddiası soruldu. Bu ihalelerde, yasa dışı talimatlarla usulsüz uygulamaların yapıldığı ve cezai müeyyide uygulanmadığı belirtildi.

Açık Hava Reklam Üniteleri ve Diğer İhaleler

İkinci eylemde, 4 bin 600 adet açık hava reklam ünitesinin ihalesinde 415 milyon lira kamu zararı tespit edildiği iddia edildi.

Üçüncü eylemde, billboard ve megalight tipi reklam uygulamalarının ihalesinde 1 milyar 189 milyon lira kamu zararı oluştuğu ileri sürüldü.

Dördüncü eylemde, üst geçitlerin alın yüzeylerindeki reklam alanlarının ihalesinde 896 milyon lira kamu zararı meydana geldiği belirtildi.

Beşinci eylemde, üst geçit reklamları ihalesinde 985 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu iddia edildi.

Altıncı eylemde, İSPARK otoparklarındaki billboard reklam ihalesinde 98 milyon lira kamu zararı tespit edildiği ileri sürüldü.

Son olarak, raket ve megalight tipi reklam ihalelerinde 245 milyon lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi.

İBB Başkanı İmamoğlu, bu iddialara karşılık tüm soruları "Bu soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim." şeklinde yanıtladı.



