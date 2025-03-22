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İzmir'de FETÖ Operasyonunda 2 Polis Tutuklandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 polis gözaltına alındı. İki polis tutuklandı, sekizi adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 10:08, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 10:09
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İzmir'de FETÖ Operasyonunda 2 Polis Tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 polis memurundan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 20 Mart'ta FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan ve ardışık arama sistemi ile veri analiz raporlarında tespit edilen 10 polis memuru hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Bu operasyon, terörle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonlarla kentteki terör örgütü faaliyetlerini minimize etmeyi hedefliyor. Tutuklanan polis memurlarının yargı süreçleri devam ediyor ve adaletin yerini bulması bekleniyor.

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