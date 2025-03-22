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Boks Efsanesi George Foreman 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ağır sıklet boksun efsanesi George Foreman, 76 yaşında vefat etti. Foreman, 1968 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2025 10:20, Son Güncelleme : 22 Mart 2025 10:21
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Boks Efsanesi George Foreman 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ağır sıklet boksun efsanesi George Foreman, 76 yaşında hayatını kaybetti. Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Foreman'ın aile üyeleri tarafından Instagram'da yayınlanan gönderiden alıntı yapılarak, "Kalbimiz kırık. 21 Mart 2025 tarihinde sevdikleriyle birlikte huzur içinde aramızdan ayrılan sevgili George Edward Foreman Sr.'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı. 1968 Meksika Olimpiyat Oyunları'nda ağır sıklet boksta altın madalya kazanan "Büyük George" lakaplı sporcu, 1973'te o zamanlar yenilmezlik ünvanını koruyan Joe Frazier'ı ikinci rauntta nakavt ederek dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını kazanmış, 1974'te Muhammed Ali'ye karşı ilk profesyonel mağlubiyetini alana dek kemerini iki kez muhafaza etmişti. George Foreman, 1997'de 48 yaşında emekli olana kadarki profesyonel kariyerinde 76 galibiyet (68 nakavt) ve 5 mağlubiyet yaşadı.

George Foreman'ın Kariyer Başarıları

  • 1968 Meksika Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
  • 1973'te Joe Frazier'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.
  • Kariyerinde toplam 76 galibiyet elde etti.
  • 68 galibiyeti nakavtla kazandı.
  • 5 mağlubiyet aldı.

George Foreman'ın Boks Dünyasındaki Yeri

George Foreman, boks dünyasında sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda azmi ve kararlılığıyla da tanınır. Büyük George lakabıyla bilinen Foreman, ringdeki performansıyla izleyicileri büyülemiştir. Özellikle Joe Frazier karşısında elde ettiği zafer, boks tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Emekliliğinin ardından da boks camiasında saygıyla anılmaya devam etmektedir.


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